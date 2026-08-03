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Στη Χιλή ο Βοζίνια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κόλο Κόλο

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη Χιλή ο Βοζίνια για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κόλο Κόλο

Ο 40χρονος Βοζίνια έφτασε στη Χιλή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κόλο Κόλο, έπειτα από καθυστερήσεις που είχαν προκαλέσει αμφιβολίες.

Ο Βοζίνια βρίσκεται πλέον στη Χιλή, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Κόλο Κόλο, βάζοντας τέλος σε ένα σίριαλ που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τάξεις του συλλόγου.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας, ο οποίος ξεχώρισε με την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο πρόσφατο Μουντιάλ, έφτασε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Σαντιάγο και εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για την υπομονή που έδειξαν περιμένοντάς με», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους.

Ο έμπειρος γκολκίπερ έδωσε παράλληλα ραντεβού με τους φίλους της νέας του ομάδας στο «Μονουμεντάλ», την ιστορική έδρα της Κόλο Κόλο στην πρωτεύουσα της Χιλής.

Η πιο επιτυχημένη ομάδα του χιλιανού ποδοσφαίρου είχε ανακοινώσει από τις 24 Ιουλίου την απόκτηση του Ζοσιμάρ Έβορα Ντίας, όπως είναι το πλήρες όνομα του Βοζίνια.

Η άφιξή του, ωστόσο, αναβλήθηκε τρεις φορές εξαιτίας προβλημάτων με τα απαραίτητα έγγραφα, αλλά και προσωπικών ζητημάτων, γεγονός που είχε δημιουργήσει αμφιβολίες σχετικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Ο Βοζίνια έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ, καθώς έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στο παρθενικό παιχνίδι μιας εθνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Παράλληλα, κέρδισε τα εύσημα για την εμφάνισή του απέναντι στην Ισπανία, καταφέρνοντας να κρατήσει ανέπαφη την εστία του απέναντι στην ομάδα που στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο.

 

 

 

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