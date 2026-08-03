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Ήρωας ο Μίλαν Γκούροβιτς: Έβγαλε άνδρα από φλεγόμενο αμάξι και του έσωσε τη ζωή

ΓΗΠΕΔΟ

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Ήρωας ο Μίλαν Γκούροβιτς: Έβγαλε άνδρα από φλεγόμενο αμάξι και του έσωσε τη ζωή

Ο Μίλαν Γκούροβιτς έσωσε με ηρωισμό τη ζωή ενός συνανθρώπου του.

Το λέει η καρδιά του! Ο Μίλαν Γκούροβιτς έσωσε τη ζωή ενός ανθρώπου, καθώς κατάφερε να τον βγάλει από αυτοκίνητο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο 51χρονος Σέρβος παλαίμαχος φόργουορντ, που έπαιξε σε Περιστέρι και ΑΕΚ, επέστρεφε στο σπίτι του όταν διέκρινε ένα αυτοκίνητο να έχει πάρει φωτιά. Σταμάτησε και είδε πως μέσα του ήταν εγκλωβισμένος ένας άνδρας. Ο Γκούροβιτς με κίνδυνο για τη δική του ζωή έσπευσε σε βοήθεια και κατάφερε να απομακρύνει τον άνδρα, προτού καεί ζωντανός.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως δεν είχε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, παρά μόνο κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Το αυτοκίνητο, μάρκας Audi, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες.

 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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