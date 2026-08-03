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H Nτόρμουντ προανήγγειλε Καρέτσα με βίντεο που έχει... άρωμα γύρου!

ΓΗΠΕΔΟ

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H Nτόρμουντ προανήγγειλε Καρέτσα με βίντεο που έχει... άρωμα γύρου!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα ανακοινωθεί σήμερα (3/8) από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία τον προανήγγειλε με ένα φοβερό βίντεο.

Ημέρα Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι η σημερινή (3/8) καθώς εντός αυτής αναμένεται να ανακοινωθεί η σπουδαία μεταγραφή του από τη Γκενκ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, με τους Βεστφαλούς να πληρώνουν στη βελγική ομάδα ένα ποσό πάνω από τα 35 εκατ. ευρώ, ενώ θα υπάρξει και ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10%.

Ο νεαρός Έλληνας άσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2031 και όλα θα γίνουν επίσημα σε λίγες ώρες, με τη γερμανική ομάδα να έχει μπει σε... ελληνικό mood.

Οι άνθρωποι των social media δημοσίευσαν βίντεο-προαναγγελία για τον Καρέτσα, όπου πρωταγωνιστής είναι ο... γύρος. Συγκεκριμένα, ανέβηκε ένα μικρό σκετς σε γυράδικο, όπου ο ένας εκ των δυο ατόμων που πρωταγωνιστούν, λέει με χιουμοριστικό τρόπο «Μπήκες μια φορά σε γυράδικο να παραγγείλεις ελληνικό γύρο και οι άνθρωποι αμέσως νομίζουν ότι αποκτάς Έλληνα διεθνή».

Παράλληλα, στη λεζάντα αναφέρεται πως η παρουσίαση-ανακοίνωση του 18χρονου θα γίνει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος).

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗ

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