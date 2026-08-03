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Ο Φαν Χάαλ ανοιχτός σε νέα επιστροφή στην εθνική Ολλανδίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Φαν Χάαλ ανοιχτός σε νέα επιστροφή στην εθνική Ολλανδίας

Ο Λουίς Φαν Χάαλ εμφανίζεται πρόθυμος να συζητήσει με την ολλανδική ομοσπονδία για μία νέα θητεία στον πάγκο της εθνικής ομάδας, εφόσον δεχθεί επίσημη πρόταση.

Ο Λουίς Φαν Χάαλ εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει με την ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία το ενδεχόμενο να επιστρέψει για ακόμη μία φορά στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του 74χρονου προπονητή, ο Φαν Χάαλ «είναι πρόθυμος να καθίσει στο τραπέζι με την KNVB», εφόσον η ομοσπονδία αποφασίσει να του καταθέσει επίσημη πρόταση.

Το όνομά του επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς οι περιπτώσεις των Άρνε Σλοτ, Πέτερ Μπος, Έρικ Τεν Χαγκ και Πεπ Γκουαρδιόλα δεν προχωρούν για διαφορετικούς λόγους. Ο έμπειρος τεχνικός αποτελεί έτσι μία λύση με γνώση της ομάδας και του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Ο Φαν Χάαλ έχει καθοδηγήσει την Ολλανδία σε τρεις διαφορετικές περιόδους και συνολικά σε 63 παιχνίδια. Βρέθηκε στον πάγκο της και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, χωρίς όμως να έχει συμμετάσχει ποτέ ως ομοσπονδιακός προπονητής σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Στην τελευταία θητεία του, οι «οράνιε» παρέμειναν αήττητοι για 20 συνεχόμενους διεθνείς αγώνες. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «μία νέα πρόκληση στην εθνική ομάδα θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει», αν και δεν αποκλείεται να εξέταζε πρόταση και από άλλη μεγάλη ποδοσφαιρική χώρα.

Οι ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του ανήκουν πλέον στο παρελθόν, με ανθρώπους κοντά του να τονίζουν ότι «αισθάνεται πιο δυνατός και πιο υγιής από ποτέ». Η θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού θεωρείται ιδανική, καθώς δεν απαιτεί καθημερινή παρουσία στις προπονήσεις ενός συλλόγου.

Η επιστροφή στην εθνική Ολλανδίας, πάντως, δεν αποτελεί αυτοσκοπό για τον Φαν Χάαλ. «Μόνο αν επικοινωνήσει επίσημα μαζί του η KNVB θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής», υπογραμμίζουν άτομα από το περιβάλλον του.

 

 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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