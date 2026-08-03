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Νέος Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ ο Βάσος Κουτσιούντας

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέος Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ ο Βάσος Κουτσιούντας

Νέος Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ θα είναι πλέον ο Βάσος Κουτσιούντας, καθώς σύμφωνα και με το δελτίο Τύπου του Οργανισμού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πριν λίγες μέρες τον διορισμό του.

Μία θέση που δεν είναι άγνωστη για αυτόν καθώς εδώ εδώ και περίπου οκτώ μήνες ασκεί καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Η ενημέρωση:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του στις 22 Ιουλίου 2026, ενέκρινε τον διορισμό του Δρος Βάσου Κουτσιούντα ως Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού.

Ο Δρ Βάσος Κουτσιούντας υπηρετεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού από τον Αύγουστο του 2002 ως Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών.

Από τον Δεκέμβριο του 2025 ασκεί παράλληλα καθήκοντα Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και στη διακυβέρνηση του αθλητισμού, ενώ διετέλεσε Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και κατά την περίοδο 2013–2014. Κατά τη μακρόχρονη υπηρεσία του στον Οργανισμό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του και στην προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού.

Απόφοιτος της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας, είναι κάτοχος πτυχίου Βιομηχανικών Οικονομικών (BA (Hons) Industrial Economics) από το University of Nottingham και Διδακτορικού τίτλου (PhD) στη Διακυβέρνηση Αθλητικών Οργανισμών από το University of Central Lancashire. Είναι επίσης Εγκεκριμένος Λογιστής και Fellow (FCA) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ομάδα Εργασίας για τον Αθλητισμό του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2010, ενώ προήδρευσε των εργασιών της κατά τις Κυπριακές Προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 και το 2026. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση πολυάριθμων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διετέλεσε Community Leader της πρωτοβουλίας SHARE 2.0 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπήρξε μέλος ευρωπαϊκών ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αθλητικής πολιτικής και διακυβέρνησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό του Οργανισμού συγχαίρουν θερμά τον Δρ Βάσο Κουτσιούντα για το διορισμό του στη θέση του Γενικού Διευθυντή και του εύχονται κάθε επιτυχία στην άσκηση των νέων καθηκόντων του, προς όφελος του κυπριακού αθλητισμού και της περαιτέρω ανάπτυξης του Οργανισμού».

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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