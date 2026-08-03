Champions League: Κληρώνει για αντίπαλο ΑΕΚ και Ολυμπιακού στα playoffs

Είναι η μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου στις κληρώσεις της UEFA για τα Playoffs σε Champions League, αλλά και Europa League και Conference League!

Η ΑΕΚ θα μάθει την αντίπαλό της στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη δοκιμασία με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό του Champions League και θα μάθει το επόμενο εμπόδιό του, εφόσον κάμψει την αντίσταση των Ολλανδών.

Η ΑΕΚ στα Playoffs του Champions League (13:00)

Το γκρουπ των ανίσχυρων απ’ όπου θα βγει ο αντίπαλος:

Νικητής ζευγαριού Τσέλιε-Αραράτ

Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι-Λέφσκι Σόφιας

ΛΑΣΚ Λίντσερ

Βίκινγκ

Νικητής ζευγαριού Άαρχους-Σαμπάχ

Το γκρουπ των ισχυρών:

Νικητής ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Μπερ Σέβα

Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Ζάλγκιρις

Σέλτικ

Νικητής ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μιάλμπι

ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ενόψει των Playoffs του Champions League:

LEAGUE PATH

Iσχυροί

ΛΙΟΝ-Σπάρτα Πράγας

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ

Ανίσχυροι

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ/Στουρμ ή Χαρτς