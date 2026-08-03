Champions League: Κληρώνει για αντίπαλο ΑΕΚ και Ολυμπιακού στα playoffs
ΓΗΠΕΔΟ
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ΑΕΚ και Ολυμπιακός μαθαίνουν αντίπαλο στα playoffs του Champions League (13:00).
Είναι η μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου στις κληρώσεις της UEFA για τα Playoffs σε Champions League, αλλά και Europa League και Conference League!
Η ΑΕΚ θα μάθει την αντίπαλό της στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase.
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη δοκιμασία με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό του Champions League και θα μάθει το επόμενο εμπόδιό του, εφόσον κάμψει την αντίσταση των Ολλανδών.
Η ΑΕΚ στα Playoffs του Champions League (13:00)
Το γκρουπ των ανίσχυρων απ’ όπου θα βγει ο αντίπαλος:
Νικητής ζευγαριού Τσέλιε-Αραράτ
Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι-Λέφσκι Σόφιας
ΛΑΣΚ Λίντσερ
Βίκινγκ
Νικητής ζευγαριού Άαρχους-Σαμπάχ
Το γκρουπ των ισχυρών:
Νικητής ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας-Χάποελ Μπερ Σέβα
Νικητής ζευγαριού Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Ζάλγκιρις
Σέλτικ
Νικητής ζευγαριού Σλόβαν Μπρατισλάβας-Μιάλμπι
ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός ενόψει των Playoffs του Champions League:
LEAGUE PATH
Iσχυροί
ΛΙΟΝ-Σπάρτα Πράγας
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ
Ανίσχυροι
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ναϊμέγκεν
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ/Στουρμ ή Χαρτς