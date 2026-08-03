Ρεάλ: Ενσωματώθηκε στις προπονήσεις ο Βινίσιους-Επιμένουν πως δεν πωλείται

Ο Βινίσιους ολοκλήρωσε τις διακοπές του και από σήμερα ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ρεάλ.

Ο 26χρονος άσος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και οι Μαδριλένοι επιμένουν πως δεν πρόκειται να πωληθεί, παρά το ασφυκτικό «μαρκάρισμα» της Άρσεναλ.

Πάντως, κάποιοι εξακολουθούν να εκτιμούν πως αν ο Βραζιλιάνος δεν συμφωνήσει άμεσα για επέκταση συμβολαίου, η «βασίλισσα» δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να τον πουλήσει, για να μην τον χάσει ως ελεύθερο σε έναν χρόνο.