ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ντουζίνα μεταλλίων με... πάρτι από το Τζούντο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η ντουζίνα μεταλλίων με... πάρτι από το Τζούντο!

Βγήκε αρκετές φορές η Κυπριακή σημαία στον ιστό...

Με δώδεκα μετάλλια ολοκλήρωσε την παρουσία της η Κύπρος στους 23ους Κοινοπολιτειακούν Αγώνες που έγιναν στη Γλασκώβη.

Ένας απολογισμός που ήταν αρκετά καλός, δίνοντας στη χώρα μας, τη 14η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, ανάμεσα σε 74 χώρες και περιοχές της Κοινοπολιτείας.

Το Τζούντο φυσικά έκανε... πάρτι αφού κατέκτησε τα εφτά από τα δώδεκα μετάλλια, με τον Γιάννη Αντωνίου να κατακτά το τελευταίο και το οποίο ήταν... από χρυσάφι.

Η αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων αποτελούνταν από 36 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι εκπροσώπησαν τη χώρα μας στα αθλήματα της Άρσης Βαρών και Παρά Άρσης Βαρών, της Γυμναστικής, της Κολύμβησης, του Στίβου και του Τζούντο, καταγράφοντας αξιόλογες εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2030 ο Τομ Λουσέ

Ελλάδα

|

Category image

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέντερσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κουσούρι» που δεν... είχε η απειθαρχία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τζόλης: «Τώρα είναι η στιγμή μου – Ο Αρτέτα δεν θέλει να αλλάξω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παφίτης μέχρι το 2028 ο Mουμί Νίκολας Νγκαμαλέου!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για Μπαρκολά η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει λόγο που είναι ο μόνος της 10ετίας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιβεβαίωση για Μεϊτέ - Περνά την πόρτα του χειρουργείου

Ελλάδα

|

Category image

Αυστρία... μέρα πρώτη για τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oι αναγκαίες προσθήκες και η εγρήγορση

ΑΕΚ

|

Category image

Έριξαν το σύστημα οι ΑΠΟΕΛίστες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στα γαλαζοκίτρινα ο Ρεμί Ουντέν - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΑΕΛ

|

Category image

Νέος διευθυντής ποδοσφαίρου στην Ανόρθωση ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βρήκε τον αντί-Ζάζα η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καρέτσας κέρασε γύρο τους φίλους της Ντόρτμουντ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη