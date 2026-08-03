Η ντουζίνα μεταλλίων με... πάρτι από το Τζούντο!

Με δώδεκα μετάλλια ολοκλήρωσε την παρουσία της η Κύπρος στους 23ους Κοινοπολιτειακούν Αγώνες που έγιναν στη Γλασκώβη.

Ένας απολογισμός που ήταν αρκετά καλός, δίνοντας στη χώρα μας, τη 14η θέση στον πίνακα των μεταλλίων, ανάμεσα σε 74 χώρες και περιοχές της Κοινοπολιτείας.

Το Τζούντο φυσικά έκανε... πάρτι αφού κατέκτησε τα εφτά από τα δώδεκα μετάλλια, με τον Γιάννη Αντωνίου να κατακτά το τελευταίο και το οποίο ήταν... από χρυσάφι.

Η αποστολή της Κυπριακής Επιτροπής Κοινοπολιτειακών Αγώνων αποτελούνταν από 36 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι εκπροσώπησαν τη χώρα μας στα αθλήματα της Άρσης Βαρών και Παρά Άρσης Βαρών, της Γυμναστικής, της Κολύμβησης, του Στίβου και του Τζούντο, καταγράφοντας αξιόλογες εμφανίσεις και σημαντικές διακρίσεις.