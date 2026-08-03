ΑΠΟΕΛ: Ανοικτή προπόνηση, αποκαλυπτήρια με Κηφισιά και φουλ για φορ και Φακούντο Πέρες

Τέλος το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και επιστροφή στην Κύπρο για την αποστολή του ΑΠΟΕΛ.

Στην Ολλανδία οι γαλαζοκίτρινοι έδωσαν δύο φιλικά παιχνίδια με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει την ευκαιρία να δουλέψει πάνω σε θέματα τακτικής δοκιμάζοντας παράλληλα διάφορα πράγματα που έχει στο μυαλό του για τον τρόπο που θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του.

Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν στο προπονητικό κέντρο στον Αρχάγγελο ενώ την Τετάρτη 5 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή προπόνηση στο γήπεδο του ΘΟΪ στη Λακατάμια.

Εκεί, οι νέοι ποδοσφαιριστές αλλά και το τεχνικό επιτελείο θα έχουν την πρώτη τους γνωριμία με τον κόσμο της ομάδας ο οποίος αναμένεται να δώσει μαζικά το «παρών» του.

Η ομάδα θα δώσει το πρώτο φιλικό μπροστά στους φιλάθλους της το ερχόμενο Σάββατο στο ΓΣΠ (20:00) απέναντι στην Κηφισιά.

Επιθετικός και αμυντικός χαφ

Παράλληλα με τη συνέχιση της προετοιμασίας, στον ΑΠΟΕΛ ετοιμάζουν και τις επόμενες κινήσεις με τις οποίες ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός του καλοκαιριού. Όταν συμβεί αυτό και στον χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο έξτρα κινήσεων της τελευταίας στιγμής. Σε πρώτο πλάνο λοιπόν είναι η απόκτηση ενός αμυντικού χαφ και ενός επιθετικού. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρώτο, ο Φακούντο Πέρες βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς του Νίκου Παπαδόπουλου για συγκεκριμένη θέση με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε εξέλιξη. Τον Αργεντίνο μέσο γνωρίζουν πολύ καλά τόσο ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, όσο και ο Ζήσης Βρύζας μιας και τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν στη Σούπερ Λιγκ με τη Λάρισα και τον Παναιτωλικό.

Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν σε τέτοιες περιόδους οι ομάδες μας, η απόκτηση του επιθετικού είναι μία από τις τελευταίες κινήσεις που θα γίνουν. Ο στόχος δεν αλλάζει για την ομάδα ωστόσο ούτε σε αυτή την περίπτωση. Οι ιθύνοντες της ομάδας αξιολογούν τις επιλογές που έχουν μπροστά τους και τις οποίες αποτελούν παίκτες που γνωρίζουν οι δύο Ελλαδίτες. Στον ΑΠΟΕΛ θέλουν ο παίκτης που θα έρθει για να καλύψει το «9», να μπορέσει να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα «κουμπώνοντας» στο πλάνο του προπονητή.