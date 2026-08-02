Τσέλσι: Κοντά σε νέο συμβόλαιο ο Ζοάο Πέδρο

Η Τσέλσι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ζοάο Πέδρο για την επέκταση του συμβολαίου του, θέλοντας να επιβραβεύσει την εξαιρετική πρώτη σεζόν του στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο 24χρονος Βραζιλιάνος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπράιτον, σε μία συμφωνία που ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια λίρες, και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας επτά ετών, έως το 2032. Παρά τη μεγάλη χρονική διάρκεια της υπάρχουσας συμφωνίας, οι Λονδρέζοι σκοπεύουν να του προσφέρουν βελτιωμένους όρους.

Η απόφαση της Τσέλσι συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Ζοάο Πέδρο στην πρώτη του χρονιά με την ομάδα. Ο διεθνής επιθετικός σημείωσε 23 γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ σε 53 συμμετοχές, κερδίζοντας άμεσα θέση βασικού στην κορυφή της επίθεσης.

Οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Μπαρτσελόνα να βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Η Τσέλσι, πάντως, δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραχώρησής του και τον θεωρεί βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού της.

Ο Ζοάο Πέδρο έχει εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του για την πορεία του, χαρακτηρίζοντας την περασμένη σεζόν ως μία από τις καλύτερες της καριέρας του. Παράλληλα, τόνισε πως προσπαθεί να διατηρεί τη σωστή νοοτροπία και να βοηθά τους συμπαίκτες του.

Η καλή του κατάσταση συνεχίστηκε και στην προετοιμασία, καθώς πέτυχε χατ τρικ μέσα σε εννέα λεπτά στη νίκη με 6-4 απέναντι στους Western Sydney Warriors. Η εμφάνισή του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πεποίθηση της διοίκησης ότι αξίζει ένα νέο συμβόλαιο με υψηλότερες απολαβές.

Η επικείμενη συμφωνία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της Τσέλσι να διατηρήσει τον βασικό κορμό της. Οι άνθρωποι του συλλόγου θέλουν να εξασφαλίσουν από νωρίς τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας και να αποφύγουν μελλοντικές μεταγραφικές πιέσεις.

sport-fm.gr