Οι... τροφοδότες για το «πολυβόλο» Μάριο Ηλία

Τέσσερα τέρματα έχει πετύχει η Ανόρθωση στα πρώτα δύο φιλικά στην Πολωνία, όπου πραγματοποιεί το βασικό μέρος της προετοιμασίας της (1-0 την Κρακόβια, 3-0 την Σταλ), με τον Μάριο Ηλία να έχει πετύχει τα τρία από αυτά, ενώ το άλλο ένα σκόραρε ο Κίκο. Δύο ήταν επίσης οι τροφοδότες των τερμάτων με τους Ευαγόρα Χαραλάμπους και Σετίν.

Ο πρώτος είχε δώσει μία ασίστ στο 1-0 που έκανε ο Μάριος Ηλία κόντρα στη Σταλ, ενώ στο ίδιο παιχνίδι, κέρδισε το πέναλτι το οποίο μετουσίωσε σε τέρμα ο Κίκο. Ο Σετίν μέτρησε δύο ασίστ, μία στο πρώτο φιλικό και μία στο δεύτερο, τις οποίες εκμεταλλεύθηκε ο Μάριος Ηλία και χρίστηκε σκόρερ.

Σημειώνεται ότι το επόμενο τεστ για την «Κυρία» είναι αύριο Κυριακή (02/08) οπότε και θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο Αθηνών, όπου προπονητής είναι ο γνωστός στο κυπριακό κοινό, Ντούσαν Κέρκεζ.

Τη Δευτέρα η αποστολή θα επιστρέψει στην Κύπρο, όπου είναι προγραμματισμένα άλλα τέσσερα φιλικά, πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, κόντρα σε Νέα Σαλαμίνα (12/08), ΑΠΟΕΛ (16/08), ΑΕΛ (19/08) και Καρμιώτισσα (22/08).