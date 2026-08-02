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Ο Μουρίνιο «ψηφίζει» παραμονή Βινίσιους αλλά δεν έχει λόγο στην τελική έκβαση της υπόθεσης

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μουρίνιο «ψηφίζει» παραμονή Βινίσιους αλλά δεν έχει λόγο στην τελική έκβαση της υπόθεσης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο υπολογίζει κανονικά τον Βινίσιους για τη νέα σεζόν, όμως το αν θα παραμείνει ή όχι, ο βραζιλιάνος, θα κριθεί από τη Ρεάλ και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Σε... σίριαλ έχει εξελιχθεί η υπόθεση του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το έντονο ενδιαφέρον της Άρσεναλ έχει βάλει σε σκέψεις τον βραζιλιάνο, ο οποίος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Λονδίνο.

Το συμβόλαιο του «Βίνι» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και οι Μαδριλένοι θέλουν να τον... δέσουν, έχοντας καταθέσει στον ίδιο, πρόταση για ανανέωση.

Η «βασίλισσα» μάλιστα, έχει ξεκαθαρίσει τον Βινίσιους ότι σε περίπτωση που δεν δεχθεί την τελευταία πρόταση, θα πουληθεί άμεσα.

Με το μέλλον του βραζιλιάνου εξτρέμ να είναι στον... αέρα, ο Ζοσέ Μουρίνιο παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς όμως να μπορεί να επέμβει με κάποιον τρόπο, όπως τονίζουν στην Ισπανία, καθώς το ζήτημα θα κριθεί αποκλειστικά από τον Βινίσιους και τη διοίκηση.

Ο «special one» επιθυμεί διακαώς να συνεργαστεί με τον ποδοσφαιριστή και επιθυμεί την παραμονή του στον σύλλογο, σύμφωνα με το Athletic. Ο Βινίσιους είναι ένας από τους παίκτες, γύρω από τους οποίους θέλει να στηρίξει πλάνο του στη Ρεάλ και μια ενδεχόμενη αποχώρησή του, θα του δημιουργούσε... πονοκέφαλο.

athletiko.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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