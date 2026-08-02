Γιουβέντους: Στο Τορίνο ο Κόλο Μουανί για τη μεταγραφή του

Ο Ραντάλ Κόλο Μουανί έφτασε στο Τορίνο, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Γιουβέντους.

Η ιταλική ομάδα έχει έρθει σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού με τη μορφή δανεισμού και υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η μεταγραφή θα γίνει μόνιμη, εφόσον η Γιουβέντους εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σε αυτή την περίπτωση, οι «μπιανκονέρι» θα καταβάλουν 38 εκατομμύρια ευρώ στην Παρί Σεν Ζερμέν για την αγορά του ποδοσφαιριστή.

Στο deal προβλέπονται επίσης μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας σημαντικά το συνολικό κόστος της μεταγραφής.

Ο Κόλο Μουανί έχει ήδη συμφωνήσει με τη Γιουβέντους για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, το οποίο θα ενεργοποιηθεί εφόσον η μετακίνησή του αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

Ο Γάλλος διεθνής αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Τότεναμ και πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στη Serie A.

sport-fm.gr