Μπουφόν για Εθνική Ιταλίας: «Πρώτος στόχος το Μουντιάλ – Θα επέλεγα τον Κόντε»

Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν άνοιξε τα χαρτιά του για την επόμενη ημέρα της Εθνικής Ιταλίας, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην ομοσπονδία, την επιστροφή του Ρομπέρτο Μαντσίνι και τον ρόλο του Κλαούντιο Ρανιέρι. Παράλληλα, αποκάλυψε ποια θα ήταν η δική του επιλογή για την τεχνική ηγεσία της «σκουάντρα ατζούρα».

Ο θρυλικός τερματοφύλακας αναγνώρισε τις προπονητικές ικανότητες του Μαντσίνι, εξέφρασε όμως επιφυλάξεις για το κατά πόσο αποτελεί την κατάλληλη λύση στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. «Τεχνικά είναι μία καλή επιλογή, γιατί έχει δείξει ότι διαθέτει έναν λειτουργικό τρόπο παιχνιδιού. Αν ήμουν η Παρί, η Μπάγερν, η Ρεάλ ή η Γιουβέντους, θα τον εξέταζα», ανέφερε.

Ο Μπουφόν δεν έκρυψε ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Μαντσίνι αποχώρησε από την Εθνική Ιταλίας το 2023, προκειμένου να αναλάβει τη Σαουδική Αραβία, εξακολουθεί να βαραίνει την εικόνα του. «Αυτό παραμένει. Μιλάτε σε κάποιον που έπεσε στη Serie B και μείωσε τον μισθό του κατά 500.000 ευρώ στη Γιουβέντους, μόνο και μόνο για το αίσθημα του ανήκειν», τόνισε.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη διαδικασία επιλογής προπονητή, ξεκαθάρισε ότι δεν είχε τον τελευταίο λόγο. Όπως εξήγησε, ο Τζενάρο Γκατούζο αποτελούσε τότε την καλύτερη διαθέσιμη λύση, καθώς η ομάδα χρειαζόταν άμεσα ψυχολογική ώθηση. «Έπρεπε να κινητοποιήσουμε μία απογοητευμένη ομάδα και να της επιστρέψουμε τον ενθουσιασμό και την υπερηφάνεια», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κλαούντιο Ρανιέρι, ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Μαντσίνι από τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Μπουφόν υποστήριξε ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη σε μία δύσκολη περίοδο, σημειώνοντας πως «ο Ρανιέρι προσφέρει χίλιες προσωπικές και τεχνικές εγγυήσεις».

Ο πρώην αρχηγός της Ιταλίας μίλησε ακόμη για τον Πάολο Μαλντίνι, ο οποίος είχε επιχειρήσει να φέρει τον Αντρέα Πίρλο στον πάγκο της εθνικής ομάδας. «Χαίρομαι που ο Αντρέα απέφυγε μία τόσο ταραχώδη διαδρομή», είπε, χαρακτηρίζοντας πολιτική και αποτυχημένη την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ακατάλληλος για τη θέση.

Ο Μαλντίνι είχε προτείνει και στον ίδιο να επιστρέψει στην ομοσπονδία, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο ανάμεσα στην πρώτη ομάδα και τα τμήματα υποδομής. Ο Μπουφόν παραδέχθηκε ότι σκέφτηκε σοβαρά την πρόταση, επέλεξε όμως να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. «Από το 1991 μέχρι σήμερα δεν είχα ποτέ περισσότερες από 20 ημέρες άδειας. Χρειαζόμουν χρόνο για τη σύζυγο, τα παιδιά και τους γονείς μου», εξήγησε.

Στη συζήτηση μπήκε και το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Μπουφόν να αναγνωρίζει ότι η παρουσία του θα προκαλούσε άμεσο ενθουσιασμό. Παρ’ όλα αυτά, επισήμανε ότι η επιτυχία του σε συλλογικό επίπεδο δεν εγγυάται ανάλογα αποτελέσματα σε μία εθνική ομάδα. «Το όνομά του και μόνο θα έδινε ώθηση, αλλά δεν θα αποτελούσε εγγύηση επιτυχίας. Η εθνική ομάδα είναι κάτι διαφορετικό», σχολίασε.

Όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε ο ίδιος ως τεχνικός διευθυντής, έθεσε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την επιστροφή της Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. «Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η πρόκριση στο Μουντιάλ σε τέσσερα χρόνια. Με αυτό το σκεπτικό, θα επέλεγα πρώτα τον Κόντε, μετά τον Μπαλντίνι και στη συνέχεια κάποιους άλλους», αποκάλυψε, υπογραμμίζοντας ότι το αγωνιστικό σχέδιο πρέπει πάντα να προηγείται των προσώπων.

sport-fm.gr