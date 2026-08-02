Παναθηναϊκός: Με το βλέμμα στην ΤΣΣΚΑ 1948 - Πρώτη προπόνηση για Κάνγκουα

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Κυριακή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League.

Παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προκριματικά με τους Πράσινους.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική και ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια τρεις εναντίον τριών.

sdna.gr