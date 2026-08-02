(ΒΙΝΤΕΟ) Επίσημο: Απολλωνίστας ο Ίκεϊ Ούγκμπο!

H ομάδα της Λεμεσού επισημοποίησε την συμφωνία της με την Σέφιλντ Γουένστεϊ για την απόκτηση του Ούγκπο.

Το Sms στους κατόχους διαρκείας:

ANAKOINΩNOYME THN EΠITEYΞH ΣYMΦΩNIAΣ ME THN ΣEΦIΛNT ΓOYENΣTEI ΓIA THN AΠOKTHΣH TOY IKEI OYΓKMΠO ME TH MOPΦH ΔANEIΣMOY! ΠEPIΣΣOTEPA ΣTHN EΠIΣHMH IΣTOΣEΛIΔA.

Και η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τη Σέφιλντ Γουένστεϊ για την απόκτηση του Ίκεϊ Ούγκμπο με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Ο 27χρονος Καναδός διεθνής επιθετικός γεννήθηκε στο Λονδίνο και αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά από τις ακαδημίες της Chelsea, με την οποία κατέκτησε δύο φορές το UEFA Youth League, δύο FA Youth Cups και ένα U18 Premier League.

Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε σε Chelsea, Barnsley, Milton Keynes Dons, Scunthorpe United, Roda JC, Cercle Brugge, Genk, Troyes, Cardiff City και Sheffield Wednesday, καταγράφοντας περισσότερες από 338 συμμετοχές και 86 τέρματα σε συλλογικό επίπεδο.

Σε διεθνές επίπεδο εκπροσωπεί την Εθνική Καναδά, με την οποία μετρά εννέα συμμετοχές, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην αποστολή της χώρας του για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, χωρίς να καταγράψει συμμετοχή στη διοργάνωση.

Καλωσορίζουμε τον Ίκεϊ Ούγκμπο στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την κυανόλευκη φανέλα.