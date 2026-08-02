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Παναθηναϊκός: «Πράσινη απόβαση» στη Σόφια με τουλάχιστον 1.600 οπαδούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός: «Πράσινη απόβαση» στη Σόφια με τουλάχιστον 1.600 οπαδούς

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, ενώ υπάρχει προοπτική για ακόμη περισσότερα λόγω της ζήτησης.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω του την Πάκσι και πλέον στρέφει την προσοχή του στις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 11 Αυγούστου στο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας.

Η μικρή απόσταση από την Ελλάδα και η δυνατότητα οδικής μετακίνησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δυναμική παρουσία των φίλων του «τριφυλλιού» στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη ζητήσει και εξασφαλίσει 1.600 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών τους, με την προοπτική να διεκδικήσουν επιπλέον αριθμό εφόσον επιβεβαιωθεί αυξημένη ζήτηση.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η μεγάλη βάση φίλων του Παναθηναϊκού στη Μακεδονία, καθώς η μετάβαση στη Σόφια είναι σαφώς πιο εύκολη σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά ταξίδια.

Οι τιμές των εισιτηρίων υπολογίζεται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 20 και 25 ευρώ, ενώ η επίσημη ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσής τους αναμένεται μετά την πρώτη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι διεξάγεται μέσα στον Αύγουστο, όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του ισχυρή υποστήριξη στη μάχη της πρόκρισης.

SPORT-FM.GR 

 

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Ελλαδα

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