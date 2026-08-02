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Οριστικό με Εμιλιάνο Μαρτίνες!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικό με Εμιλιάνο Μαρτίνες!

Η Γιουβέντους αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, καθώς έκρινε υπερβολικό το συνολικό κόστος της συμφωνίας με την Άστον Βίλα.

Η Γιουβέντους αποφάσισε να βάλει τέλος στην προσπάθεια απόκτησης του Εμιλιάνο Μαρτίνες από την Άστον Βίλα, καθώς το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης κρίθηκε υπερβολικό από τη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είχαν παρουσιάσει σημαντική απόσταση ως προς την αποτίμηση του Αργεντινού τερματοφύλακα. Η ομάδα του Τορίνο ενημέρωσε πλέον επίσημα την Άστον Βίλα ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε συμφωνία.

Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί εσωτερικά εδώ και αρκετές ημέρες, με τους ανθρώπους της Γιουβέντους να θεωρούν ότι το συνολικό κόστος της μεταγραφής δεν δικαιολογεί την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα, οι «μπιανκονέρι» εξετάζουν και άλλες επιλογές για τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Η Άστον Βίλα υποστηρίζει δημόσια ότι ο βασικός της τερματοφύλακας δεν βρίσκεται προς πώληση. Ο Μαρτίνες, ωστόσο, φέρεται να έχει διαφορετική στάση, καθώς μέσω των εκπροσώπων του έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από το Βίλα Παρκ.

Ο 33χρονος γκολκίπερ αποκτήθηκε το 2020 από την Άρσεναλ αντί περίπου 20 εκατομμυρίων λιρών και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας.

Η σχέση του παγκόσμιου πρωταθλητή με τη διοίκηση της Βίλα είχε περάσει ξανά κρίση, όταν είχε επιχειρήσει να αποχωρήσει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, όμως η νέα ένταση δείχνει ότι το μέλλον του στην αγγλική ομάδα παραμένει αβέβαιο.

Η Γιουβέντους είχε τον Μαρτίνες ψηλά στη λίστα της λόγω της εμπειρίας και της ισχυρής προσωπικότητάς του, αλλά πλέον στρέφει την προσοχή της σε εναλλακτικές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Γκουλιέλμο Βικάριο.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

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