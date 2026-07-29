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Σε… κέφια ο Μάριος Ηλία, «πυροβόλησε» δις στη φιλική τριάρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε… κέφια ο Μάριος Ηλία, «πυροβόλησε» δις στη φιλική τριάρα

Με τον Μάριο Ηλία να έχει ξανά επαφή με τα δίχτυα, η Ανόρθωση επικράτησε και στο δεύτερο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Είχε προηγηθεί η νίκη με 1-0 επί της Κρακοβίας.

Ο Κύπριος επιθετικός σκόραρε δύο γκολ στην άνετη επικράτηση με 3-0 επί της Σταλ Ρεζόφ, ομάδας Β΄ Κατηγορίας της Πολωνίας. Στο 25΄ έκανε γκολ την ασίστ του Ευαγόρα Χαραλάμπους ενώ στο 38΄ μετά από σέντρα του Σετίν από αριστερά, με εντυπωσιακό σουτ στη κίνηση έκανε το 3-0!

Ενδιάμεσα (35΄) ο Κίκο με εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το άλλο γκολ της «Κυρίας».

Το επόμενο φιλικό για την Ανόρθωση είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρομ (46΄ Παναγή), Σέργιου (46΄ Τάντι), Τόσιτς (46΄ Μίντετορπ), Καραμανώλης (70΄ Αρτυματάς), Σέργιου (70΄ Φουκαρής), Σετίν (70΄ Σ. Παναγή), Μιχαλάς (46΄ Φουρτάδο), Χρυσοστόμου (46΄ Τζούλιου - 87΄ Αβραάμ), Ντιόν (46΄ Σόσα), Ε. Χαραλάμπους (46΄ Κις - 78΄ Καλογήρου), Ηλία (46΄ Ράφα Λόπες).

Η εξέλιξη του αγώνα από την επίσημη σελίδα της Ανόρθωσης:

Α’ Ημίχρονο:

  • 3’: Πρώτη καλή στιγμή με το γυριστό σουτ του Ευαγόρα Χαραλάμπους μέσα από την περιοχή να περνάει άουτ.

  • 8’: Εκτέλεση κόρνερ από τον Κίκο, η κεφαλιά του Τόσιτς κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα.

  • 9’: Μετά από λάθος διώξιμο του τερματοφύλακα, ο Ευαγόρας σούταρε, με αμυντικό να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.

  • 18’ & 23’: Δύο μακρινά σουτ της Stal μπλοκαρίστηκαν σταθερά από τον Κάλστρεμ.

  • 21’: Ωραίο γύρισμα του Ηλία από αριστερά, ο Ντιόν πλασάρει εξ επαφής αλλά ο τερματοφύλακας αποκρούει εντυπωσιακά.

  • 26’: Κλέψιμο του Χρυσοστόμου έξω από την περιοχή, πλασέ του Ντιόν, ξανά σε ετοιμότητα ο αντίπαλος κήπερ.

  • 27’ (1-0): ΓΚΟΛ! Πολύ ωραίο διαγώνιο γύρισμα του Ευαγόρα Χαραλάμπους και ο Μάριος Ηλία με ωραίο σουτ ανοίγει το σκορ.

  • 31’: Μακρινό σουτ του Κίκο, η μπάλα πέρασε έξω.

  • 35’ (2-0): ΓΚΟΛ!  Ωραία ενέργεια του Ευαγόρα Χαραλάμπους μέσα στην περιοχή, ανατρέπεται και κερδίζει πέναλτι. Ο Κίκο ανέλαβε την εκτέλεση  και διαμόρφωσε το 2-0.

  • 38’ (3-0): ΓΚΟΛ! Σέντρα του Σετίν από αριστερά, εντυπωσιακό σουτ του Ηλία στην κίνηση για το 3-0!

Β’ Ημίχρονο:

  • 53’: Ψηλοκρεμαστό πλασέ του Τζουλίου έξω από την περιοχή, ο τερματοφύλακας παραχωρεί κόρνερ.

  • 60’: Δυνατό σουτ του Ράφα Λόπες εκτός περιοχής, η μπάλα άουτ.

  • 77’: Σέντρα του Κις, κεφαλιά του Τζουλίου, η μπάλα πέρασε λίγο έξω.

  • 82’: Ωραίο σουτ του Κις, δύσκολη απόκρουση του τερματοφύλακα σε κόρνερ.

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