Σε… κέφια ο Μάριος Ηλία, «πυροβόλησε» δις στη φιλική τριάρα
ΓΗΠΕΔΟ
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Με τον Μάριο Ηλία να έχει ξανά επαφή με τα δίχτυα, η Ανόρθωση επικράτησε και στο δεύτερο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Είχε προηγηθεί η νίκη με 1-0 επί της Κρακοβίας.
Ο Κύπριος επιθετικός σκόραρε δύο γκολ στην άνετη επικράτηση με 3-0 επί της Σταλ Ρεζόφ, ομάδας Β΄ Κατηγορίας της Πολωνίας. Στο 25΄ έκανε γκολ την ασίστ του Ευαγόρα Χαραλάμπους ενώ στο 38΄ μετά από σέντρα του Σετίν από αριστερά, με εντυπωσιακό σουτ στη κίνηση έκανε το 3-0!
Ενδιάμεσα (35΄) ο Κίκο με εκτέλεση πέναλτι σημείωσε το άλλο γκολ της «Κυρίας».
Το επόμενο φιλικό για την Ανόρθωση είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή με αντίπαλο τον Ατρόμητο.
Η ενδεκάδα της Ανόρθωσης: Κάρλστρομ (46΄ Παναγή), Σέργιου (46΄ Τάντι), Τόσιτς (46΄ Μίντετορπ), Καραμανώλης (70΄ Αρτυματάς), Σέργιου (70΄ Φουκαρής), Σετίν (70΄ Σ. Παναγή), Μιχαλάς (46΄ Φουρτάδο), Χρυσοστόμου (46΄ Τζούλιου - 87΄ Αβραάμ), Ντιόν (46΄ Σόσα), Ε. Χαραλάμπους (46΄ Κις - 78΄ Καλογήρου), Ηλία (46΄ Ράφα Λόπες).
Η εξέλιξη του αγώνα από την επίσημη σελίδα της Ανόρθωσης:
Α’ Ημίχρονο:
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3’: Πρώτη καλή στιγμή με το γυριστό σουτ του Ευαγόρα Χαραλάμπους μέσα από την περιοχή να περνάει άουτ.
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8’: Εκτέλεση κόρνερ από τον Κίκο, η κεφαλιά του Τόσιτς κατέληξε στην αγκαλιά του αντίπαλου τερματοφύλακα.
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9’: Μετά από λάθος διώξιμο του τερματοφύλακα, ο Ευαγόρας σούταρε, με αμυντικό να απομακρύνει πάνω στη γραμμή.
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18’ & 23’: Δύο μακρινά σουτ της Stal μπλοκαρίστηκαν σταθερά από τον Κάλστρεμ.
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21’: Ωραίο γύρισμα του Ηλία από αριστερά, ο Ντιόν πλασάρει εξ επαφής αλλά ο τερματοφύλακας αποκρούει εντυπωσιακά.
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26’: Κλέψιμο του Χρυσοστόμου έξω από την περιοχή, πλασέ του Ντιόν, ξανά σε ετοιμότητα ο αντίπαλος κήπερ.
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27’ (1-0): ΓΚΟΛ! Πολύ ωραίο διαγώνιο γύρισμα του Ευαγόρα Χαραλάμπους και ο Μάριος Ηλία με ωραίο σουτ ανοίγει το σκορ.
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31’: Μακρινό σουτ του Κίκο, η μπάλα πέρασε έξω.
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35’ (2-0): ΓΚΟΛ! Ωραία ενέργεια του Ευαγόρα Χαραλάμπους μέσα στην περιοχή, ανατρέπεται και κερδίζει πέναλτι. Ο Κίκο ανέλαβε την εκτέλεση και διαμόρφωσε το 2-0.
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38’ (3-0): ΓΚΟΛ! Σέντρα του Σετίν από αριστερά, εντυπωσιακό σουτ του Ηλία στην κίνηση για το 3-0!
Β’ Ημίχρονο:
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53’: Ψηλοκρεμαστό πλασέ του Τζουλίου έξω από την περιοχή, ο τερματοφύλακας παραχωρεί κόρνερ.
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60’: Δυνατό σουτ του Ράφα Λόπες εκτός περιοχής, η μπάλα άουτ.
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77’: Σέντρα του Κις, κεφαλιά του Τζουλίου, η μπάλα πέρασε λίγο έξω.
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82’: Ωραίο σουτ του Κις, δύσκολη απόκρουση του τερματοφύλακα σε κόρνερ.