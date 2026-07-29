Στοίχημα και για τον Μάριο Ηλία

Ο Μάριος Ηλία πέτυχε το πρώτο τέρμα της Ανόρθωσης για τη σεζόν 2026-27, στο πρώτο φιλικό της ομάδας της Αμμοχώστου. Ο Κύπριος επιθετικός, με έναν εντυπωσιακό τρόπο, με πλασαριστό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα να αναπαυθεί στα δίχτυα στο 1-0 επί της Κρακοβίας.

Για τον Κύπριο επιθετικό, όπως και για την «Κυρία», η νέα χρονιά είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Πρόκειται για τη δεύτερη σεζόν του με την Ανόρθωση και καλείται να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή και κατ’ επέκταση να προσφέρει τις βοήθειες που χρειάζεται η ομάδα του στο σκοράρισμα.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ηλία, πέραν από κάποια ξεσπάσματα κατά καιρούς, εκτός από τα εντυπωσιακά του πεπραγμένα στον Εθνικό, σε όποια από τις υπόλοιπες ομάδες αγωνίστηκε δεν μπόρεσε να βρει τον ρυθμό του στο σκοράρισμα. Σημειώνεται ότι το επόμενο φιλικό για την Ανόρθωση είναι αύριο απέναντι στη Σταλ στην Πολωνία.