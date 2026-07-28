Στην Πολωνία και ο Χαραλάμπους - Άλλαξε η ώρα του φιλικού της Ανόρθωσης

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η προετοιμασία της Ανόρθωσης επί πολωνικού εδάφους.

Ο Ελ Μαέστρο αξιολογεί, δουλεύει και βελτιώνει την ομάδα της Αμμοχώστου ώστε να είναι έτοιμη όσο το δυνατό πιο σύντομα. Αύριο, 29 Ιουλίου, ο τεχνικός των κυανόλευκων θα έχει την ευκαιρία για νέα αξιολόγηση καθώς θα πραγματοποιηθεί στη 13:30 νέο φιλικό κόντρα στη Σταλ.

Οι προπονήσεις είναι διπλές (πρωί και απόγευμα), με τα ίδια αγωνιστικά δεδομένα. Ο Στέφανος Χαραλάμπους έφτασε στην Πολωνία και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας.