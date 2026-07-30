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Παναθηναϊκός-Πάκσι: Οι «πράσινοι» έτοιμοι να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στον κόσμο τους!

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός-Πάκσι: Οι «πράσινοι» έτοιμοι να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στον κόσμο τους!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 21:30 την Πάκσι στο ΟΑΚΑ θέλοντας να κλειδώσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Conference League.

«Πρώτη» μπροστά στον κόσμο του για την ολοκλήρωση της δουλειάς ο Παναθηναϊκός! Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στο ΟΑΚΑ για τη φετινή σεζόν, υποδεχόμενη την Πάκσι στις 21:30.

Το «τριφύλλι» έρχεται στην Αθήνα με «προίκα» το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, το οποίο του έδωσε προβάδισμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εκεί όπου τον περιμένει η ΤΣΣΚΑ 1948.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ελλοχεύει κινδύνους για τον Παναθηναϊκό, αφού παρά την εξαιρετική εμφάνιση και τις πολλές τελικές του στο πρώτο ματς, το «φτωχό» 2-1 δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, άλλωστε, στάθηκε ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο κομμάτι, μιλώντας εκτενώς στη συνέντευξη Τύπου: «Προφανώς όλοι οι προπονητές θέλουν οι παίκτες τους να σκοράρουν όταν βρίσκονται μπροστά στο τέρμα. Το θέμα δεν είναι μόνο να σκοράρεις, αλλά να μην δέχεσαι και πολλές φάσεις. Και νομίζω ότι δεν δεχθήκαμε πολλές φάσεις. Πιστεύω ότι θα τα πάμε καλύτερα στις μεγάλες μας ευκαιρίες αύριο. Και στην Κοπεγχάγη είχα εξαιρετικούς οπαδούς και το ίδιο πιστεύω ότι θα ζήσω πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί πιστεύω θα μας δώσουν την έξτρα ώθηση αύριο. Ελπίζω και στα καλά και στα άσχημα να είναι μαζί μας και να μας στηρίζουν μέσα στη σεζόν. Θα υπάρξουν και άσχημες στιγμές μέσα στη σεζόν και θα τους χρειαστούμε και τους θέλουμε δίπλα μας».

Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, ο Δανός τεχνικός δεν υπολογίζει σε Ίνγκι Ίνγκασον και Ντάβιντε Καλάμπρια, οι οποίοι είναι τραυματίες, αλλά και στον ανέτοιμο Κρίστιανσεν.

Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι, Pαστόντερ.

Aπό την άλλη πλευρά, η Πάκσι θα έρθει να παίξει… ελεύθερα και να διεκδικήσει τις πιθανότητές της στο ΟΑΚΑ. Οι Ούγγροι μπορεί να ηττήθηκαν στο Πακς από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο στο πρωτάθλημα έκαναν σπουδαία εκκίνηση, σαρώνοντας με το εμφατικό 4-2 τη Φερεντσβάρος.

Ωστόσο, ο προπονητής της Πάκσι, Γκίοργκι Μπόγκναρ, δεν υπολογίζει στους δεξιούς μπακ Μπέβαρντι και Σίλιε, ενώ ερωτηματικό αποτελεί και η συμμετοχή των Χαράζστι και Ζάλαϊ, που αποχώρησαν τραυματίες κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια - Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος - Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς - Ζαρουρί, Αντίνο, Τετέι

Πάκσι (Γκίοργκι Μπόγκναρ): Κόβακσικ - Σέκσζαρντι, Βας, Ζάμπο - Λέζνερ, Βίντεκεφ, Μπάλοχ, Ζεκε - Παπ, Χαν - Μπόντε

Διαιτητής: Μαρκ Νόκτεγκααλ (Ολλανδία)

Βοηθοί: Ντε Γκρόοτ, Μπάλντερ

4ος: Έρβιν Μπλαν

 

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