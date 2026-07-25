Πρόβλημα με Χαραλάμπους στην Ανόρθωση, χάνει τουλάχιστον την προετοιμασία

Δυσάρεστα προέκυψαν στην Ανόρθωση με τον Στέφανο Χαραλάμπους.

Ο 26χρονος μέσος υπέστη διάστρεμμα στον αστράγαλο και χάνει τουλάχιστον το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας της Αμμοχώστου.

Ο άσος της «Κυρίας» θα υποβληθεί σε MRI προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα απουσίας του.

Θυμίζουμε πως ο μέσος της Ανόρθωσης επέστρεψε στην ομάδα μετά από δανεισμό στον Ολυμπιακό (22 συμμετοχές, δύο γκολ, μία ασίστ) και προορίζεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στη νέα σεζόν.