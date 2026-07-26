Πρώτο φιλικό στην Πολωνία για την Ανόρθωση

To πρώτο της φιλικό εδάφους επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα (26/7, 18:00) η Ανόρθωση.

Η ομάδα της Αμμοχώστου αντιμετωπίζει την Κρακόβια, ομάδα που την περσινή σεζόν τερμάτισε 13η στο πολωνικό πρωτάθλημα, με τον προπονητή των κυανολεύκων Νέστορ Ελ Μαέστρο να έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά την ομάδα του αγωνιζόμενη σε συνθήκες αγώνα.

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Εξυπακούεται ότι τον Σέρβο κόουτς δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσμα αλλά η εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα του και τα πρώτα συμπεράσματα που θα βγάλει, τα οποία, ωστόσο, δεν θα είναι ασφαλή δεδομένου ότι πρόκειται για το πρώτο φιλικό, που προσφέρεται κυρίως για... ξεμούδιασμα καθώς και για διαπίστωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών.

Ο Ελ Μαέστρο αναμένεται άλλωστε να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής σχεδόν σε όλους τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή.

Σημειώνεται ότι η Ανόρθωση θα παραμείνει στο Κίελτσε της Πολωνίας μέχρι τις 3 Αυγούστου και κατά την εκεί παρουσία της θα δώσει ακόμη δύο φιλικά παιχνίδια μετά το σημερινό, απέναντι σε Σταλ (29/7) και Ατρόμητο (2/8).