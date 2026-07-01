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Νέστορ Ελ Μαέστρο η νούμερο ένα επιλογή της Ανόρθωσης

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέστορ Ελ Μαέστρο η νούμερο ένα επιλογή της Ανόρθωσης

Πρόκειται για 43χρονο Σέρβο προπονητή

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διοίκηση της Ανόρθωση για την εξεύρεση του εκλεκτού προπονητή. Η ομάδα της Αμμοχώστου ετοιμάζεται για άλλη μια δύσκολη σεζόν -λόγω των οικονομικών προβλημάτων και του εμπάργκο- γι’ αυτό και καλείται να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο μιας ενδεχόμενης λανθασμένης επιλογής, ώστε να μην βρεθεί μπλεγμένη σε μπελάδες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που προκύπτουν, στην σχετική λίστα της «Κυρίας», βρίσκεται στο νούμερο ένα ο Νέστορ Ελ Μαέστρο. Πρόκειται για 43χρονο Σέρβο προπονητή, με αξιόλογες εμπειρίες από προηγμένα πρωταθλήματα, τόσο ως πρώτος προπονητής όσο και ως βοηθός.

Άρχισε την καριέρα του ως βοηθός στην Αούστρια Βιέννης κι έπειτα ακολούθησε… σόλο καριέρα. Ως προπονητής, κάθισε στον πάγκο ομάδων από Βουλγαρία, Αυστρία, Τουρκία και Γερμανία, ενώ ο τελευταίος του σταθμός ήταν η Al-Najma SC.

Η Ανόρθωση πέρασε λοιπόν στις πράξεις, καθώς οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο και το τοπίο αναμένεται πως θα ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24ωρα. Οι ενδείξεις κάνουν λόγο για πρόσφορο έδαφος, όμως μέχρι τις υπογραφές, δεν μπορεί να λεχθεί τίποτα με σιγουριά.  

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