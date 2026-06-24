Το μήνυμα της Ανόρθωσης για Σένσι: «Grazie Stefano!»

Με ανακοίνωσή της η Ανόρθωση ευχαριστεί τον Στέφανο Σένσι για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια. Αναλυτικά:

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Stefano Sensi στην CSKA Sofia. Ο Stefano αποτέλεσε υπόδειγμα επαγγελματία κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα μας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους της Ανόρθωσης.

Με την προσωπικότητα, το ήθος και την αγωνιστική του παρουσία, κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση ολόκληρης της οικογένειας της Ανόρθωσης.

Ευχαριστούμε θερμά τον Stefano για την προσφορά του στον Σύλλογο και για όλες τις όμορφες στιγμές που μας χάρισε. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καριέρα του καθώς και και κάθε καλό στην προσωπική του ζωή. Grazie Stefano!».