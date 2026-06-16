Aυτά προνοεί το νέο συμβόλαιο της Ανόρθωσης με τον Κίκο

Η Ανόρθωση επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωση ότι ο Κίκο παραμένει στο ρόστερ της ομάδας. Το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι το 2028, με δικαίωμα ανανέωσης γι’ άλλο ένα έτος.

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Francisco Manuel Geraldo Rosa Kiko μέχρι τον Μάιο του 2028 με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μια σεζόν!» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Πορτογάλος ήδη συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Αμμοχώστου, έχοντας καταγράψει μέχρις στιγμής 94 συμμετοχές.