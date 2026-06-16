Δυσκολεύουν τα πράγματα με Σένσι

Δυσκολεύει η προσπάθεια της Ανόρθωσης για να κρατήσει τον Στέφανο Σένσι.

Για τον Ιταλό, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν έντονη φημολογία για ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Μία από αυτές η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την οποία τα Μέσα της Βουλγαρίας παρουσιάζουν ως έτοιμη για να κάνουν κίνηση για τον παίκτη της «Κυρίας».

Τόσο η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Ιωάννης Πίττας, όσο και οποιαδήποτε άλλη θα μπορεί να πάρει τον παίκτη εφόσον δώσει συγκεκριμένο ποσό στην ομάδα της Αμμοχώστου, το οποίο καθορίζεται από σχετική ρήτρα.

Θυμίζουμε ότι ο Σένσι έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά με την Ανόρθωση, ενώ του έχει προταθεί πρόωρη ανανέωση, χωρίς να έχει δώσει την απάντησή του μέχρι στιγμής.