ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δυσκολεύουν τα πράγματα με Σένσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δυσκολεύουν τα πράγματα με Σένσι

Οι σειρήνες δεν βοηθάνε την επιδίωξη της Ανόρθωσης να κρατήσει τον παίκτη για χρόνια

Δυσκολεύει η προσπάθεια της Ανόρθωσης για να κρατήσει τον Στέφανο Σένσι.

Για τον Ιταλό, ο οποίος ήταν εκ των κορυφαίων της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, ήδη άρχισαν να κυκλοφορούν έντονη φημολογία για ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού. Μία από αυτές η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την οποία τα Μέσα της Βουλγαρίας παρουσιάζουν ως έτοιμη για να κάνουν κίνηση για τον παίκτη της «Κυρίας».

Τόσο η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Ιωάννης Πίττας, όσο και οποιαδήποτε άλλη θα μπορεί να πάρει τον παίκτη εφόσον δώσει συγκεκριμένο ποσό στην ομάδα της Αμμοχώστου, το οποίο καθορίζεται από σχετική ρήτρα.

Θυμίζουμε ότι ο Σένσι έχει συμβόλαιο και για τη νέα χρονιά με την Ανόρθωση, ενώ του έχει προταθεί πρόωρη ανανέωση, χωρίς να έχει δώσει την απάντησή του μέχρι στιγμής.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Γαλλία-Σενεγάλη

World Cup 2026

|

Category image

H AEΛ ανά το παγκόσμιο!

ΑΕΛ

|

Category image

Οι τραυματισμοί έπαιξαν ρόλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δυσκολεύουν τα πράγματα με Σένσι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Τρίτης (16/06)

TV

|

Category image

Ματσάρα, χωρίς νικητή!

World Cup 2026

|

Category image

Ο Γ. Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής με βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ!

World Cup 2026

|

Category image

Όρθια η Σ.Αραβία του Δώνη απέναντι στην Ουρουγουάη

World Cup 2026

|

Category image

«Σκληρό καρύδι» η Αίγυπτος, κράτησε στην ισοπαλία το Βέλγιο

World Cup 2026

|

Category image

Ησυχία πριν την... καταιγίδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απίστευτος Γιούργκεν Κλοπ: «Κλείνω τα 59 και παραμένω ηλίθιος!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kέρδισε εκατομμύρια followers μετά τα... στοπ στην Ισπανία ο Βοζίνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεύτερη φετινή νίκη του Χάρη Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έδειξε τις προθέσεις του

ΑΕΚ

|

Category image

Με βασικό τον Βοζίνια και αλλαγή τον Σεμέδο, το Πράσινο Ακρωτήρι σόκαρε την Ισπανία!

World Cup 2026

|

Category image

Διαβαστε ακομη