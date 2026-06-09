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Επίσημο διαζύγιο με τα καλύτερα λόγια!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσημο διαζύγιο με τα καλύτερα λόγια!

Επισημοποίησε το τέλος της συνεργασίας με τον Απόστολο Μακρίδη η Ανόρθωση

Eπίσημη μορφή πήρε το τέλος της συνεργασίας της Ανόρθωσης με τον Απόστολο Μακρίδη, όπως είχε γνωστοποιηθεί και νωρίτερα από τον πρόεδρο της ομάδας (διαβάστε ΕΔΩ).

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον μέχρι πρότινος Τεχνικό Διευθυντή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, κ. Απόστολο Μακρίδη.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σε κλίμα απόλυτου αμοιβαίου σεβασμού, επιβεβαιώνοντας πως οι δρόμοι μας μπορεί να χωρίζουν επαγγελματικά, αλλά οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν παραμένουν ισχυροί.

Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον κ. Μακρίδη για την συνεργασία, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που κατέβαλε από την πρώτη κιόλας μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, ο κ. Μακρίδης εργάστηκε με αστείρευτο επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και, πάνω απ’ όλα, με βαθιά εκτίμηση προς την ιστορία και τις αξίες του σωματείου μας.

Η προσφορά του στην καθημερινότητα της ομάδας και η εργατικότητά του αφήνουν θετικό πρόσημο στο πέρασμά του από τον Σύλλογο.

Ο κ. Απόστολος Μακρίδης αποχωρεί από την Ανόρθωση διατηρώντας μια εξαιρετική σχέση τόσο με τη διοίκηση όσο και με το προσωπικό του συλλόγου. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία, τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

 

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