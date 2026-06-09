Οριστικό: Τέλος από την Ανόρθωση ο Μακρίδης

Ο πρόεδρος της «Κυρίας», Ντίνος Τουμαζής με δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ ΦΜ 95.0 επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί αποχώρησης του Αθλητικού Διευθυντή από την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον προπονητή: «Δεν υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη. Πρέπει να προσλάβουμε και τεχνικό διευθυντή αφού έχει αποχωρήσει ο Απόστολος Μακρίδης οριστικά. Θα δούμε αυτά τα θέματα».

Για τον Απόστολο Μακρίδη: «Σημασία έχει ότι χωρίσαμε φιλικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».