Έσβησε ξανά τη… φωτιά ο Σένσι

Ο Στέφανο Σένσι αναμφίβολα αποτέλεσε την… ηλιαχτίδα στην δύσκολη αγωνιστική περίοδο που πέρασε η Ανόρθωση.

Ο Ιταλός ήταν μπροστάρης στην προσπάθεια για παραμονή, καθώς η ποιότητα του ήταν εμφανής εντός των τεσσάρων γραμμών. Το όνομα του απασχόλησε το μεταγραφικό παζάρι τον Ιανουάριο, ενώ άρχισε ξανά να… παρουσιάζεται σε διάφορα σενάρια, παρά το γεγονός πως διατηρεί συμβόλαιο και τη νέα σεζόν.

Ο ίδιος παραχώρησε δηλώσεις και είπε ξανά αυτό που τονίζει με κάθε ευκαιρία: «Έχω ακόμη έναν χρόνο στην Κύπρο με την Ανόρθωση, πάντα σέβομαι τα συμβόλαιά μου».