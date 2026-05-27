Άλλο ένα δύσκολο Καλοκαίρι για την Ανόρθωση

Άλλο ένα δύσκολο καλοκαίρι, ίσως και περισσότερο από το προηγούμενο, θα είναι το φετινό στην Ανόρθωση, με την αβεβαιότητα να είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην ομάδα της Αμμοχώστου. Στην «Κυρία» θα βγουν στο ψάξιμο και για προπονητή, αφού ο Μάουρο Καμορανέζι, ο οποίος σουλούπωσε το τελευταίο διάστημα της περσινής περιόδου την ομάδα, ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να παραμείνει.

Όπως υποστήριξε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο πρόεδρος της Ανόρθωσης Κυριάκος Πραστίτης, ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός ήταν προβληματισμένος για την κατάσταση που επικρατεί στο διοικητικό πεδίο, όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία της επόμενης χρονιάς.

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε από τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, λόγω του ότι υπάρχει ενδεχόμενο διοικητικής αλλαγής, δεν μπορούν να προχωρήσουν θέματα προγραμματισμού, απαντώντας στο τι μέλλει γενέσθαι με τη συνεργασία με τον Κίκο. Θυμίζουμε ότι στο συγκρότημα της Αμμοχώστου έχει επιβληθεί εμπάργκο και δεν έχει δυνατότητα για ενίσχυση ούτε αυτό το καλοκαίρι ούτε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.