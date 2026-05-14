Παρασκευή (15/5) και Κυριακή (17/5) τα «64α Μάτσεια»

Ως πρόλογο των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων αποτελούν κάθε χρόνο τα «Μάτσεια», η μοναδική διήμερη διοργάνωση με διεξαγωγή όλων των αγωνισμάτων, πλην των κορυφαίων ηλικιακών πρωταθλημάτων στη χρονιά. Τα φετινά «64α Μάτσεια» θα διεξαχθούν στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία, την Παρασκευή 15 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, εξαιτίας τού ότι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΓΣΠ θα διεξαχθεί το Σάββατο (16/05/26) το «αιώνιο» ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια. Στην πρώτη μεγάλη διήμερη διοργάνωση στη χρονιά, δίνεται η ευκαιρία στους αθλητές και αθλήτριές μας κάθε ηλικίας να μπουν στην αγωνιστική δράση και ιδιαίτερα για τους πιο μεγάλους είναι η αρχή στην καλοκαιρινή περίοδο, και θα ήθελαν να μπουν δυναμικά, σε μια μεγάλη και απαιτητική χρονιά. Τα «64α Μάτσεια» είναι σημαντικά και για τους πιο μικρούς αθλητές και αθλήτριές μας, καθώς, με τον ανταγωνισμό με μεγαλύτερούς τους, θα μπορούν να διεκδικήσουν τα όρια συμμετοχής για τα φετινά Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 και Ευρωπαϊκό Κ18.

Τα «Μάτσεια» διοργανώνει ο Γυμναστικός Σύλλογος Πράξανδρος Κερύνειας, καθώς είναι η συνέχεια των επαρχιακών αγώνων Κερύνειας, οι οποίοι διεξάγονταν κάθε Άνοιξη από το 1949, με τη συμμετοχή των τοπικών συλλόγων της πόλης και επαρχίας. Από το 1961, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Σ. Πράξανδρος, κατόπιν εισήγησης του προέδρου Κλεάνθη Γεωργιάδη, μετονομάστηκαν σε «Μάτσεια», προς τιμήν του ήρωα της ΕΟΚΑ Κυριάκου Μάτση, τελευταίου Τομεάρχη της Κερύνειας, ο οποίος έπεσε ηρωικά μαχόμενος στις 19 Νοεμβρίου 1958 στο Δίκωμο. Η διοργάνωση αυτή αποτελούσε μεγάλη γιορτή για τους Κερυνειώτες, καθώς μαζεύονταν στο στάδιο όλοι οι άρχοντες της περιοχής, της πολιτικής, του αθλητισμού, της εκκλησίας, για να απολαύσουν τους αγώνες και δινόταν πάντα ένας πανηγυρικός χαρακτήρας. Μετά την προσφυγιά και τις πολλαπλές αλλαγές στη ζωή των Κερυνειωτών, η διοργάνωση άλλαξε μορφή και πλέον συμμετέχουν σε αυτήν όλοι οι Γυμναστικοί Σύλλογοι της Κύπρου και τέθηκε υπό την αιγίδα της ΚΟΕΑΣ.

* Για το τι θα ισχύσει στα φετινά Μάτσεια και τις ειδικές διατάξεις, μπορείτε να τα δείτε στην Προκήρυξη τής διοργάνωσης, στην ιστοσελίδα τής ΚΟΕΑΣ https://koeas.org.cy/agwnes/prokhruxeis/

* Να θυμίσουμε ότι, όπως σε κάθε διοργάνωση της ΚΟΕΑΣ, έτσι και στα «64α Μάτσεια», οι αθλητές και οι αθλήτριες που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να προσκομίσουν στη γραμματεία των αγώνων, κατά την εγγραφή τους, το Δελτίο Υγείας τους του ΚΟΑ και το πιστοποιητικό

παρακολούθησης τού προγράμματος αντιντόπινγκ τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας «I Run Clean».

* Τις λίστες συμμετοχών, καθώς και την απευθείας καταγραφή των αποτελεσμάτων, μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/matseia/

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ ΗΜΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΜΑΪΟΥ 2026

16:00 Σφυροβολία Γυναικών

16:30 Τριπλούν Γυναικών

17:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

(Παρέλαση - παράταξη αθλητών, Ορκωμοσία, Κήρυξη έναρξης αγώνων από τον πρόεδρο του ΓΣ Πράξανδρος κ. Σωτήρη Αδάμου)

17:15 Επί κοντώ Ανδρών

17:15 Ακοντισμός Ανδρών

17:15 Σφαιροβολία Γυναικών

17:15 100μ. εμπόδια Γυναικών (τελικές σειρές)

17:25 100μ. Ανδρών (τελικές σειρές)

17:30 Ύψος Γυναικών

17:50 100μ. Γυναικών (τελικές σειρές)

18:20 400μ. Γυναικών (τελικές σειρές)

18:40 400μ. Ανδρών (τελικές σειρές)

18:45 Τριπλούν Ανδρών

18:45 Δισκοβολία Ανδρών

19:00 1.500μ. Ανδρών

19:10 1.500μ. Γυναικών

19:20 3.000μ. στιπλ Γυναικών

19:40 3.000μ. στιπλ Ανδρών

20:00 4Χ100μ. Ανδρών

20:10 4Χ100μ. Γυναικών

Β΄ ΗΜΕΡΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2026

16:00 Σφυροβολία Ανδρών

16:30 Μήκος Γυναικών

17:00 Ακοντισμός Γυναικών

17:00 Επί κοντώ Γυναικών

17:00 400μ. εμπόδια Γυναικών (τελικές σειρές)

17:15 400μ. εμπόδια Ανδρών (τελικές σειρές)

17:15 Σφαιροβολία Ανδρών

17:25 Ύψος Ανδρών

17:25 800μ. Γυναικών (τελικές σειρές)

17:35 800μ. Ανδρών (τελικές σειρές)

17:50 200μ. Γυναικών (τελικές σειρές)

18:10 200μ. Ανδρών (τελικές σειρές)

18:10 Δισκοβολία Γυναικών

18:30 Μήκος Ανδρών

18:40 5.000μ. Γυναικών

19:10 5.000μ. Ανδρών

19:35 4Χ400μ. Μικτή

«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα...»

Ο Κυριάκος Μάτσης γεννήθηκε στο Παλαιχώρι στις 23 Ιανουαρίου 1926, από την Κυριακού και τον Χριστοφή. Σπούδασε Γεωπονία στη Θεσσαλονίκη, όπου και γνώρισε τον Γρηγόρη Αυξεντίου. Με την επιστροφή του στην Κύπρο εντάχθηκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ, με το ψευδώνυμο «Μιλτιάδης». Διετέλεσε τομεάρχης της ΕΟΚΑ στην επαρχία Αμμοχώστου και ακολούθως στην επαρχία Κερύνειας. Συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 1956, μετά από προδοσία, και κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο Κυβερνήτης Χάρντινγκ και του πρόσφερε το υπερβολικά μεγάλο ποσό για την εποχή των 500.000 λιρών, αν αποκάλυπτε πού κρυβόταν ο Διγενής. Εκεί απάντησε το γνωστό «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής...». Στις 13 Σεπτεμβρίου 1956 δραπέτευσε και επικηρύχθηκε με το ποσό των 5.000 λιρών. Στις 19 Νοεμβρίου 1958 περικυκλώθηκε το κρησφύγετό του στο Δίκωμο, όπου βρισκόταν μαζί με δύο συναγωνιστές του και αρνήθηκε να παραδοθεί. Έτσι, ανατινάχθηκε από τις βρετανικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Ο «Σταυραετός του Πενταδακτύλου» θάφτηκε στα «Φυλακισμένα Μνήματα», χωρίς να επιτραπεί στους συγγενείς του να παραλάβουν τη σωρό του.

ΚΟΕΑΣ