Σιμεόνε: «Δεν βλέπω ποιος μπορεί να σταματήσει την Άρσεναλ»

Την πεποίθησή του πως η Άρσεναλ έχει τον πρώτο λόγο στον τελικό του Champions League κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν εξέφρασε ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντινός τεχνικός αποθέωσε την εικόνα των Λονδρέζων, τονίζοντας πως πρόκειται για μια πλήρη ομάδα με ισορροπία σε όλες τις γραμμές.

Παράλληλα, αναγνώρισε την ποιότητα της Παρί, ωστόσο υποστήριξε ότι δύσκολα θα μπορέσει να αντέξει την ένταση και τη συνολική λειτουργία της Άρσεναλ.

«Περιμένω η Άρσεναλ να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι που να μπορεί να τη σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σιμεόνε.

