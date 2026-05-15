«Πόλεμος» δηλώσεων στη Ρεάλ μεταξύ Αρμπελόα-Εμπαπέ: «Μου είπε πως θα είμαι ο 4ος επιθετικός»

Άνω-κάτω η Ρεάλ, με τους Εμπαπέ και Αρμπελόα να έχουν μπει σε πόλεμο δηλώσεων.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατηγόρησε ευθέως τον προπονητή του στη Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, μετά τη νίκη επί της Οβιέδο (2-0). Ο Γάλλος φορ πέρασε στο ματς ως αλλαγή και αποδοκιμάστηκε έντονα, όπως και όλη η ομάδα, αλλά και ο πρόεδρος, Φλορεντίνο Πέρεθ, καθώς το κλίμα είναι βαρύ μετά τη δεύτερη σερί σεζόν χωρίς τίτλο.

«Είμαι 100% καλά. Δεν έχω παίξει επειδή ο προπονητής μου είπε ότι είμαι η τέταρτη επιλογή επιθετικού στην ομάδα πίσω από τους Μασταντουόνο, Βίνι και Γκονσάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, είναι δική του απόφαση και πρέπει πάντα να τη σέβεσαι. Δεν είμαι θυμωμένος», δήλωσε ο Εμπαπέ μετά τον αγώνα, αλλά ο προπονητής του τον διέψευσε λίγο αργότερα.

«Δεν είπα κάτι τέτοιο (σ.σ. ότι ήταν ο τέταρτος επιθετικός στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή), μάλλον δεν κατάλαβε σωστά. Εγώ αποφασίζω ποιος παίζει όσο κάθομαι σε αυτή την καρέκλα. Δεν με νοιάζει αν διαφωνείτε, όποιο κι αν είναι το όνομά σας. Μακάρι να είχα τέσσερις επιθετικούς, δεν ξέρω τι να σας πω γιατί δεν έχω τέσσερις επιθετικούς και δεν του είπα κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν κατάλαβε, δεν ξέρω τι να σας πω, δεν του είπα ότι είναι ο τέταρτος επιθετικός», τόνισε ο Αρμπελόα.

«Είμαι ο προπονητής και εγώ αποφασίζω ποιος θα παίξει και ποιος όχι. Θα είναι ο πρώτος επιθετικός, όπως του είπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Καταλαβαίνω ότι όσοι δεν παίζουν δεν είναι ευχαριστημένοι, αλλά είναι μια απόφαση που βασίζεται στις συνθήκες. Ήταν το πιο λογικό να μην ρισκάρουμε να τον βάλουμε αφού δεν ήταν έτοιμος πριν τέσσερις μέρες», πρόσθεσε.

