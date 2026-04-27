Αποθέωσε τους παίκτες του ο Καμορανέζι – «Ντρίμπλαρε» για το μέλλον του

Φανερά ικανοποιημένος ο Μάουρο Καμορανέζι.

Ο προπονητής της Ανόρθωσης παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ και αναφέρθηκε τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στην εικόνα της ομάδας του.

Αναλυτικά: «Πολύ χαρούμενοι για τη νίκη. Παίξαμε απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, περιμέναμε αυτή τη νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για την προσπάθεια και την αφοσίωση. Πίστεψαν και έκαναν τη δουλειά μου πιο εύκολη. Όταν έχεις την ευκαιρία να δουλέψεις με αυτούς τους παίκτες, είναι φανταστικό».

Για το μέλλον του: «Για μένα το μέλλον μου είναι η Ένωση. Δεν θέλω να δώσω ενέργεια στη νέα σεζόν. Έχουμε τρία παιχνίδια για το τέλος της σεζόν. Θέλουμε νίκες, καλές εμφανίσεις. Δεν θέλω να σπαταλήσω ενέργεια στη νέα σεζόν».