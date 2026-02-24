Πρεμιέρα για Τσιτσιπά με ήττα στο Ντουμπάι και μεγάλη βαθμολογική «κάθοδος»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε από τον Ουμπέρ με 2-0 σετ και έβαλε πρόωρα στοπ στην απόπειρα υπεράσπισης τίτλου στο Dubai Tennis Championships.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με το... αριστερό την πορεία του στο Dubai Tennis Championships και δεν θα καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στον γύρο των «32» στο Ντουμπάι από τον Γάλλο Ούγκο Ουμπέρ με 2-0 σετ και αποκλείστηκε από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η αποστολή του κορυφαίου Έλληνα τενίστα μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς ο Γάλλος προηγούταν στο head to head με 3-1 και τώρα διεύρυνε το μεταξύ τους σκορ στο 4-1. Με τη νέα νίκη του ο Γάλλος δεν άφησε τον Τσιτσιπά να υπερασπιστεί τους περσινούς βαθμούς από την κατάκτηση του τίτλου ATP 500 και τον ανάγκασε σε νέα μεγάλη πτώση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Τσιτσιπάς από την Δευτέρα 1/3 θα είναι μείον 450 βαθμούς, σχεδόν το 1/3 όσων βαθμών έχει τώρα, και θα υποχωρήσει σίγουρα κάτω από το Νο40 του κόσμου.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο. Ουμπέρ και Τσιτσιπάς υπερασπίστηκαν αμφότεροι τα σερβίς τους, αλλά λίγο πριν το τέλος, στο δέκατο game, ο Ουμπέρ έκανε break και πήρε το σετ στις λεπτομέρειες, με 6-4. Στο δεύτερο σετ, η εικόνα ήταν πάνω-κάτω η ίδια. Οι δύο αθλητές έκαναν hold μέχρι και το 6-5, στο κρίσιμο 12ο σετ όμως ο Γάλλος έκανε break στο σερβίς του Τσιτσιπά και «κλείδωσε» με 7-5 κα 2-0 σετ τη νίκη.

Ο Ουμπέρ μάλιστα είχε κατακτήσει τον τίτλο στο Dubai Tennis Championships το 2024 και δυο χρόνια μετά θέλει να το επαναλάβε. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Ρούμπλεφ και Ρόιερ.

Διαβαστε ακομη