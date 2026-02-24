Σε συζητήσεις με την Μπόκα Τζούνιορς ο Ντιμπάλα

Ο Πάουλο Ντιμπάλα σκέφτεται να επιστρέψει στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, καθώς είναι εκτός του βασικού σχεδιασμού του κόουτς της Ρόμα, Τζανπιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος τον έχει καταστήσει τους τελευταίους μήνες έναν αναπληρωματικό «πολυτελείας», πίσω από τους Πελεγκρίνι, Ελ Σααραουί, Σουλέ, Μπαλντάνζι και Φέργκιουσον στους αγώνες των «τζιαλορόσι».

Σύμφωνα μάλιστα με την ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport», ο Ντιμπάλα, που μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, είναι σ' επαφές πλέον με την Μπόκα Τζούνιορς. Η ομάδα του Μπουένος Αϊρες είναι σε συζητήσεις με τον 32χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό, προκειμένου να τον πείσει να επιστρέψει στη χώρα του μετά από 14 χρόνια, καθώς το καλοκαίρι του 2012 άφησε την Ινστιτούτο για να ενταχθεί στην Παλέρμο.

sdna.gr