Τσιτσιπάς: «Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν - Νιώθω ότι σιγά σιγά χάνεται»

Έκανε δήλωσε για το σύγχρονο τένις

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε πλήρως ικανοποιημένος μετά τη νίκη του επί του Ντανιίλ Μεντβέντεφ, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθηση και τη συνέπεια που επέδειξε στο παιχνίδι του.

Ο Έλληνας τενίστας τόνισε επίσης τη σημασία του τένις με backhand ενός χεριού, καλώντας τις νέες γενιές να διατηρήσουν αυτή την τεχνική ζωντανή στο άθλημα.

«Σήμερα έδειξα μεγάλη συνέπεια. Απλώς είχα τη διάθεση να μείνω εκεί έξω και να παλεύω πόντο με πόντο. Χάρηκα πολύ με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι μου προς το τέλος. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το σερβίς μου. Μου έδωσε πολλούς πόντους και μπόρεσα να χτίσω πολλή αυτοπεποίθηση και να επιβληθώ, ξεκινώντας με τόσο καλά σερβίς.

Θέλω τα παιδιά να βλέπουν ότι το σύγχρονο τένις, το τένις με backhand με ένα χέρι είναι ακόμα εδώ. Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν με backhand με ένα χέρι. Νιώθω ότι σιγά-σιγά χάνεται.

Ο Γκριγκόρ θα συμφωνούσε μαζί μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προσπαθώ απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο το παιχνίδι μου. Έχω όπλα, απλώς χρειάζεται να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτά και να τα εξελίσσω. Νομίζω ότι με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, αν αυτά τα δύο συνδυαστούν σωστά, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα», είπε αναλυτικά.

Διαβαστε ακομη