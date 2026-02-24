Κερδίζει συνεχώς πόντους
Ο Μαρίνος Σατσιάς οδηγεί την Ομόνοια Αραδίππου προς τον στόχο της παραμονής
Ο Κύπριος τεχνικός παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σύνολο ποδοσφαιριστών και μία ομάδα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και κοιτάζει όλους τους αντίπαλους στα μάτια.
Η τελευταία νίκη επί της ΑΕΚ έδωσε τεράστια χαρά στον κόσμο με τα «Περιστέρια» κάνει άλλο ένα βήμα για τον φετινό στόχο.
Η Ομόνοια Αραδίππου σε 26 παιχνίδια με τον Σατσιά στον πάγκο, πέτυχε 10 νίκες. Τέσσερα παιχνίδια ολοκληρώθηκαν στην ισοπαλία και σε 12 η ομάδα ηττήθηκε.