Η αποστολή της Ομόνοιας για Κροατία - Μέσα ο Εβάντρο

Ενημέρωση από την Ομόνοια για την αποστολή του επαναληπτικού αγώνα με την Ριέκα

Αναλυτικά: 

Πιο κάτω παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή της ομάδας μας στην Κροατία ενόψει της αναμέτρησης (26/2, 19:45) με την HNK RIJEKA.

Πρόγραμμα

25.2.26, 10:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

25.2.26, 13:30 | Άφιξη στην Κροατία

25.2.26, 18:40 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Stadion Rujevica»

25.2.26, 19:30 | Προπόνηση στο «Stadion Rujevica» (ανοικτή τα πρώτα 15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

26.2.26, 19:45 | HNK RIJEKA – ΟΜΟΝΟΙΑ

27.2.26, 17:00 | Αναχώρηση από την Κροατία

27.2.26, 20:00 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Οντουμπάτζο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

