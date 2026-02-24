Άρης: Τα πεπραγμένα του Χιμένεθ - Αρνητικά νούμερα παντού

Η επιλογή του Θεόδωρου Καρυπίδη και του Ρουμπέν Ρέγες με την πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ ως αντικαταστάτη του Μαρίνου Ουζουνίδη το καλοκαίρι αποδείχθηκε 100% λάθος, κάτι που αποτυπώνεται και με τη γλώσσα των αριθμών.

Ο Ισπανός προπονητής δεν κατάφερε να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, με την εικόνα της ομάδας αντί να βελτιώνεται να χειροτερεύει και να πέφτει αισθητά, έχοντας καταγράψει πολλά αρνητικά νούμερα όσο βρισκόταν στον πάγκο των Θεσσαλονικέων.

Πιο συγκεκριμένα σε 26 παιχνίδια σε Κύπελλο και πρωτάθλημα ο Άρης με Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του είχε πετύχει 25 γκολ και είχε δεχτεί άλλα τόσα, έχοντας σταθερά τη δεύτερη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, μπροστά μόνο από τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Παράλληλα με τον Ισπανό τεχνικό οι «Κιτρινόμαυροι» είχαν μόλις μία νίκη εντός έδρας και οκτώ ισοπαλίες, έχοντας συνολικά εννιά τρίποντα εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και τα υπόλοιπα πέντε στο πρωτάθλημα.

Τέλος σε σύνολο 60 βαθμών που διεκδίκησε στο πρωτάθλημα ο Άρης πήρε τους 25 (10 ισοπαλίες και πέντε νίκες).

Sdna.gr