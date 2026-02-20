Η Πέγκουλα στον 21ο τελικό της καριέρας της

Η Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα (Νο5 στον κόσμο) ανέκαμψε από ένα κακό πρώτο σετ (1-6) για να νικήσει την συμπατριώτισσα της, Αμάντα Ανισίμοβα (Νο6), με 2-1 σετ (1-6, 6-4, 6-3), στα ημιτελικά του τουρνουά WTA 1000 του Ντουμπάι.

Εξασφάλισε την πέμπτη νίκη της σε πέντε αναμετρήσεις, παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ και βρέθηκε πίσω με ένα μπρέικ στο δεύτερο και Θα παίξει τον ένατο τελικό της WTA 1000 και 21ο της καριέρας της στο WTA το Σάββατο, δύο ημέρες πριν από τα 32α γενέθλιά της.

Η Πέγκουλα, η οποία νίκησε την ίδια αντίπαλο τον περασμένο μήνα στα προημιτελικά του Australian Open, θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον δέκατο τίτλο WTA στην καριέρα της στον τελικό εναντίον είτε της Αμερικανίδας Κόκο Γκάφ (Νο. 4) είτε της Ουκρανής Ελίνα Σβιτολίνα (Νο. 9).