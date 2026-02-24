Τώρα, αντίδραση!

Μετά από μία ήττα στο «αιώνιο» και έχοντας στην πλάτη της το 0-1 του πρώτου αγώνα, πάει στην Κροατία με στόχο την ανατροπή του αποτελέσματος και την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Ο Χένινγκ Μπεργκ διαχειρίστηκε όπως αυτός θεώρησε σωστό τα παιχνίδια με Ριέκα και ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ. Το αποτέλεσμα και στα δύο αυτά ματς είναι αρνητικό. Όχι όμως καταδικαστικό. Η Ομόνοια παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα ούσα το φαβορί για την κατάκτησή του, καθώς και στο κόλπο της πρόκρισης στην Ευρώπη αφού έδειξε πως έχει την ικανότητα να κερδίσει τους Κροάτες με διαφορά δύο τερμάτων.

Είναι πολλοί που θεωρούν πως ένα δύσκολο παιχνίδι μετά από ένα δύσκολο αποτέλεσμα, αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την εκάστοτε ομάδα. Η Ομόνοια είναι με ακριβώς αυτά τα δεδομένα που θα πάει να παίξει με τους Κροάτες στον επαναληπτικό του 0-1. Συνεπώς, ενδεχόμενη πρόκριση θα έχει τεράστιο αντίκτυπο για τη συνέχεια.