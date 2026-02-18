ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μέγας Τσιτσιπάς, καθάρισε εύκολα τον Μεντβέντεφ στην Ντόχα!

Δημοσιευτηκε:

Μέγας Τσιτσιπάς, καθάρισε εύκολα τον Μεντβέντεφ στην Ντόχα!

Εκπληκτικός ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε στα δύο σετ τον κακό του δαίμονα Ντανίλ Μεντβέντεφ και πέρασε στα προημιτελικά του Qatar Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.33) χρειάστηκε μόλις 76 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του 30χρονου Ρώσου (Νο.11) με 6-3, 6-4 και να κλείσει θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Φάμπιαν Μαροζάν και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Είχε, μάλιστα, να λυγίσει τον Μεντβέντεφ από τον Νοέμβριο του 2022 (ATP Finals), διάστημα κατά το οποίο γνώρισε τρεις σερί νίκες από τον σημερινό αντίπαλό του. Και μπορεί να έχει βελτιωθεί η πάντα... θυελλώδης σχέση τους, αλλά είναι από αυτές τις νίκες που μπορούν να δώσουν ώθηση στον 27χρονο τενίστα.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι υπερασπίζεται 500 βαθμούς στο Ντουμπάι (23-28/2) και θα πρέπει να κάνει μεγάλη προσπάθεια για να μην έχει πτώση στο ranking... Με μια καλή πορεία στην Ντόχα, μπορεί να παίξει με μεγαλύτερη άνεση την άλλη εβδομάδα!

sdna.gr 

Διαβαστε ακομη