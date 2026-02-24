ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tα τρία μηδενικά της Πάφου

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Η ομάδα του Θελάδες σε αριθμούς

H καλύτερη επίθεση του φετινού πρωταθλήματος δεν είναι, αφού η Πάφος FC έχει τον τέταρτο καλύτερο προϋπολογισμό με 40 τέρματα. Παρ' όλα αυτά, η παφιακή είναι από τις ομάδες που σκόραραν στα πλείστα παιχνίδια τους.

Πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα της 23ης αγωνιστικής, απέναντι στην Ανόρθωση, μετρούσε τα λιγότερα ματς στα οποία δεν βρήκε δίχτυα ανάμεσα στις 14 ομάδες της ανώτερης κατηγορίας. Το ισόπαλο παιχνίδι, χωρίς τέρματα, με την ομάδα της Αμμοχώστου ήταν το τρίτο στο οποίο οι πρωταθλητές δεν σκόραραν στην τρέχουσα περίοδο.

Οι προηγούμενες φορές είχαν φέρει ήττα. Η πρώτη φορά ήταν στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής (σ.σ. όντας εξ αναβολής έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου) στην εντός έδρας αποτυχία κόντρα στον Απόλλωνα (0-1) και η δεύτερη, στη 18η αγωνιστική, στην ήττα 2-0 από τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ.

Συν τοις άλλοις, η ισοπαλία στο πρόσφατο παιχνίδι ναι μεν μείωσε τη διαφορά από την τρίτη θέση (46-44) μετά και την ήττα της ΑΕΚ από την Ομόνοια Αραδίππου, όμως έφερε το συγκρότημα του Άλμπερτ Θελάδες τέσσερις βαθμούς πίσω από τη δεύτερη θέση (Απόλλωνας με 48 βαθμούς) και δέκα από την πρώτη Ομόνοια (54β.).

Διαβαστε ακομη