Καθησυχαστική η Πρόεδρος Μεξικού σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή του Μουντιάλ

Η Πρόεδρος Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, εμφανίστηκε καθησυχαστική σχετικά με το αν η έκρηξη βίας

Η έκρηξη βίας που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες σε περιοχές του Μεξικού μετά τον θάνατο του «El Mencho», έχει προκαλέσει εντονότατη ανησυχία στις τάξεις της FIFA, αφού έχουν δημιουργηθεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά το αν το Παγκόσμιο Κύπελλο του ερχόμενου καλοκαιριού θα επηρεαστεί από αυτή την πολύ δυσάρεστη κατάσταση.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ, Πρόεδρος της χώρας η οποία είναι προγραμματισμένο να φιλοξενήσει 13 παιχνίδια της διοργάνωσης σε ΓουδαλαχάραΜοντερέι και Πόλη του Μεξικού, τοποθετήθηκε σχετικά με τις συγκεκριμένες ανησυχίες, εκφράζοντας τη σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη διεξαγωγή του Μουντιάλ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η κατάσταση ήδη έχει αρχίσει να ομαλοποιείται, με τις δυνάμεις ασφαλείας να εργάζονται για να αποκαταστήσουν την ασφάλεια. «Η κράτηση ενός ύποπτου εγκληματία με ένταλμα σύλληψης μπορεί να δημιουργήσει τέτοιου είδους συνθήκες, αλλά αναζητούμε ειρήνη, όχι πόλεμο», δήλωσε.

Θυμίζουμε ότι το Μεξικό θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 με ΗΠΑ και Καναδά, με τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου να ξεκινά στις 11 Ιουνίου.

