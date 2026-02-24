Άλλαξε η ώρα του Παναθηναϊκός - Παρί

Οι ιθύνοντες του «τριφυλλιού» αιτήθηκαν την αλλαγή ώρας στην αναμέτρηση των «πράσινων» απέναντι στην Παρί, αφού το ματς συμπίπτει με το αυτό της ποδοσφαιρικής ομάδας, που παίζει το δεύτερο παιχνίδι του Εuropa League κόντρα στην Πλζεν στην Τσεχία.

Η σέντρα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πλζεν είναι προγραμματισμένη για τις 19:45, με το «τριφύλλι» να ζητά να ξεκινήσει αργότερα το ματς της μπασκετικής ομάδας κόντρα στην Παρί.

Το αρχικό τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 21:15, με την Euroleague να κάνει δεκτό το αίτημα και τελικά το παιχνίδι να ξεκινάει στις 21:45, ώστε να διευκολυνθούν οι φίλοι των «πράσινων» που θέλουν να δουν και τα δύο ματς, ή να δώσουν το «παρών» στο «T-Center».

sdna.gr