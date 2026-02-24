ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε διαφορά για το Χρυσό Παπούτσι ο Κέιν-Έκτος ο Παυλίδης

Πρώτος και με... διαφορά στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι ο Χάρι Κέιν, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι στην έκτη θέση.

Ο Χάρι Κέιν απέκτησε διαφορά δέκα βαθμών από τους διώκτες του στη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι. Ο Άγγλος φορ της Μπάγερν σκόραρε δύο φορές στην εντός έδρας νίκη με 3-2 επί της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης φτάνοντας τα 28 γκολ και τους 56 βαθμούς.

Πίσω του είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης με 23 γκολ και 46 βαθμούς, ενώ τρίτος είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι με 22 γκολ και 44 βαθμούς.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν σκόραρε στην εντός έδρας νίκη της Μπενφίκα με 3-0 επί της AFS και έμεινε στα 20 γκολ και τους 30 βαθμούς, όσα έχει και ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Λουίς Σουάρες, με τον οποίο μοιράζονται την έκτη θέση.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 19 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 56 (28 γκολ Χ 2)

 

2 Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 46 (23 γκολ Χ 2)

 

3. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 44 (22 γκολ Χ 2)

 

4. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντφορντ 34 (17 γκολ Χ 2)

 

5. Βεντάτ Μουρίκι Μαγιόρκα 32 (16 γκολ Χ 1)

 

6. Λουίς Σουάρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 30 (20 γκολ Χ 1,5)

 

7. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 30 (20 γκολ Χ 1,5)

 

8. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

 

9. Μέισον Γκρίνγουντ Μαρσέιγ 26 (26 γκολ Χ 1)

 

10. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 28 (28 γκολ Χ 1)

 

11. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

 

12. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

 

13. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

 

14. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

 

15. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

 

16. Ντένις Ουντάβ Στουτγκάρδη 26 (13 γκολ Χ 2)

 

17. Λουίς Ντίας Μπάγερν 26 (13 γκολ Χ 2)

 

18. Χοακίν Πανικέλι Στρασμπούρ 26 (26 γκολ Χ 1)

 

19. Άντονι Σεμένιο Μάντσεστερ Σίτι 26 (13 γκολ Χ 2)

