Πέρασε… αέρα στους «16» του Κατάρ ο Τσιτσιπάς και πέφτει πάνω στον Μεντβέντεφ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη νέα του περιπέτεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα να περνάει πανηγυρικά στους «16» του Qatar Open, επικρατώντας άνετα και εύκολα 2-0 του Μοέζ Εσαργκί.

Τώρα όμως ξεκινούν τα… ζόρια για τον Τσιτσιπά, καθώς για να μπορέσει να περάσει στους προημιτελικούς θα πρέπει να αποκλείσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με ένα εξαιρετικό break απέναντι στον Τυνήσιο αντίπαλο του για το 5-3, για να κάνει εν τέλει το 1-0 με σκορ 6-4.

Με φόρα συνέχισε και στο δεύτερο σετ καθώς έκανε απευθείας ακόμη ένα break για ένα ταχύτατο 2-0, το οποίο εξελίχθηκε σε 6-4, με τον Τσιτσιπά να κάνει το 2-0 στα σετ, πανηγυρίζοντας την πρόκριση του στην επόμενη φάση του θεσμού.

Τα σετ: 6-4, 6-4

