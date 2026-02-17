ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε… αέρα στους «16» του Κατάρ ο Τσιτσιπάς και πέφτει πάνω στον Μεντβέντεφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέρασε… αέρα στους «16» του Κατάρ ο Τσιτσιπάς και πέφτει πάνω στον Μεντβέντεφ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τη νέα του περιπέτεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Έλληνα τενίστα να περνάει πανηγυρικά στους «16» του Qatar Open, επικρατώντας άνετα και εύκολα 2-0 του Μοέζ Εσαργκί.

Τώρα όμως ξεκινούν τα… ζόρια για τον Τσιτσιπά, καθώς για να μπορέσει να περάσει στους προημιτελικούς θα πρέπει να αποκλείσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Στο πρώτο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με ένα εξαιρετικό break απέναντι στον Τυνήσιο αντίπαλο του για το 5-3, για να κάνει εν τέλει το 1-0 με σκορ 6-4.

Με φόρα συνέχισε και στο δεύτερο σετ καθώς έκανε απευθείας ακόμη ένα break για ένα ταχύτατο 2-0, το οποίο εξελίχθηκε σε 6-4, με τον Τσιτσιπά να κάνει το 2-0 στα σετ, πανηγυρίζοντας την πρόκριση του στην επόμενη φάση του θεσμού.

Τα σετ: 6-4, 6-4

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ήττα της Εθνικής Νέων Κ-19 από το Ισραήλ σε φιλικό αγώνα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ο Τζίμι Ντουρμάζ αποφάσισε να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο

Ελλάδα

|

Category image

Την επισκίασε η ψυχρολουσία

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Τελείως διαφορετικό το αυριανό παιχνίδι»

Ελλάδα

|

Category image

Μπράντον... στις λεπτομέρειες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ζιντσένκο μετά τη ρήξη χιαστών συνδέσμων: «Είμαι συντετριμμένος, δεν μπορώ να πιστέψω τι συνέβη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οσιμέν για Νάπολι: «Μου φέρθηκαν σαν σκυλί, δεν είμαι μαριονέτα κανενός»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παλαίμαχοι ΑΠΟΕΛ: Ξεκάθαρη στήριξη στη νέα διοίκηση και κάλεσμα ενότητας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πέρασε… αέρα στους «16» του Κατάρ ο Τσιτσιπάς και πέφτει πάνω στον Μεντβέντεφ

Τένις

|

Category image

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Χουάντσο στον Παναθηναϊκό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ανακοίνωση του σωματείου ΑΠΟΕΛ χωρίς λέξη για Πρόδρομο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πρώτο με Εθνικό, τελευταίο με Εθνικό!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παν.Συ.Φι ΑΠΟΕΛ: «Από σήμερα μπαίνουμε επίσημα στη νέα εποχή»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μετά από 4.458 ημέρες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Πρόδρομος Πετρίδης από τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη